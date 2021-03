Seduta nervosa a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta contrastata per la borsa di Wall Street con l'attenzione degli investitori tutta rivolta ai rendimenti dei Treasury. Dopo essere saliti fino all'1,613% i tassi si sono mantenuti vicini ai livelli massimi: un segnale che secondo gli addetti ai lavori aiuta a capire se il nuovo pacchetto di stimoli da 1.900 miliardi di dollari aiuterà la ripresa globale oppure se causerà un "surriscaldamento" della più grande economia del mondo e porterà ad un'inflazione incontrollata.Tra gli indici statunitensi, ilporta a casa un guadagno dello 0,97% mentre, al contrario, cede alle vendite l', che chiude a 3.821 punti. In netto peggioramento il(-2,92%); sulla stessa tendenza, in discesa l'(-0,84%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,39%),(+1,29%) e(+1,29%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-2,46%) e(-1,46%).del Dow Jones,(+6,26%),(+2,73%),(+2,72%) e(+2,31%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,17%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,82%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,47%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,01%.(+10,25%),(+6,40%),(+4,94%) e(+4,67%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -11,09%.Lettera su, che registra un importante calo dell'8,26%.Affonda, con un ribasso del 7,53%.Crolla, con una flessione del 7,33%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,3%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,7%; preced. 1,4%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 21,56 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 725K unità; preced. 745K unità)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 2,7%; preced. 1,7%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,4%; preced. 1,3%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 78 punti; preced. 76,8 punti).