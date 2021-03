Accelerano i mercati europei, apprezzabile rialzo per la Borsa di Milano

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 63,86 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a +101 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,71%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,36%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,21%, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,54%.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,22%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,26%, portandosi a 25.957 punti.In moderato rialzo il(+0,49%); con analoga direzione, leggermente positivo il(+0,46%).In buona evidenza a Milano i comparti(+2,18%),(+1,61%) e(+1,14%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,68%) e(-0,99%).di Milano, troviamo(+5,61%),(+1,90%),(+1,75%) e(+1,70%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,43%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,26%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,95%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,94%.del FTSE MidCap,(+7,22%),(+5,39%),(+4,84%) e(+3,10%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,91%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,90%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,39%.scende dell'1,10%.