Adidas, chiusura negozi pesa su conti 2020. Previsto rimbalzo nel 2021

Adidas

(Teleborsa) -ha chiuso il 2020 con un, ma prevede un forte rimbalzo nel 2021. Il gruppo di abbigliamento sportivo tedesco, che intende vendere la controllata americana in difficoltà Reebok , ha registrato utile netto a 432 milioni di euro lo scorso anno, da 1,97 miliardi di euro nel 2019.Lea 19,8 miliardi di euro. Tuttavia, ha sottolineato il marchio, le vendite sono riprese nella maggior parte del mondo nel quarto trimestre dell'anno. L'eccezione è stata l'Europa, dove circa la metà dei negozi della società erano ancora chiusi a fine 2020."La nostra attività ha continuato a riprendersi verso la fine dell'anno e siamo tornati a crescere nel quarto trimestre - ha detto il- L'si è distinto durante tutto l'anno poiché nel 2020 abbiamo aumentato i ricavi nel segmento del 53%, fino a superare i 4 miliardi di euro. Siamo fiduciosi per il 2021".Per l'anno in corso Adidas prevede un aumento delle vendite del 15-20%, trainati dalla crescita in Cina, nell'area Asia-Pacifico e America Latina. L'. Il gruppo ha inoltre proposto di pagare agli azionisti un dividendo di tre euro per azione.