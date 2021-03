Borsa Italiana, MIT SIM autorizzato alle negoziazioni anche nei mercati MTA e MIV

MIT SIM

(Teleborsa) -, intermediario specializzato nella prestazione dei servizi di investimento, ha ricevuto da Borsa Italiana l’autorizzazione ad effettuare lequale nuovo intermediario aderente, con efficacia dal 9 marzo 2021.MIT SIM, che svolge l’attività disul mercato AIM Italia di Borsa Italiana per, amplierà così la propria attività di supporto alla liquidità per lee anche sul mercato MTA, nello specifico sul segmento STAR, e sul mercato MIV (Mercato degli Investment Vehicles)."L’ampliamento della membership di MIT SIM anche ai mercati MTA e MIV fa- ha commentato l'- e conferma l’intenzione della nostra società di affermarsi come leader di mercato per i servizi dedicati alle PMI quotate e di offrire in modalità "one stop shop" tutti i servizi che necessitano agli investitori che guardano con interesse all’investimento in piccole e medie imprese".