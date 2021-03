Brillante il comparto alimentare a Piazza Affari (+1,70%), scambi in positivo per Valsoia

indice del settore alimentare italiano

(Teleborsa) - Preme sull'acceleratore l', mentre mostra un andamento in lieve rialzo ilIlha aperto a quota 111.954,4 con un salto di 1.894,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Cresce di meno l'che guadagna appena lo 0,56%.Tra leitaliane, seduta positiva per la, che avanza bene dell'1,10%.Tra i titoli adell'indice alimentare, avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,52%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,44%.