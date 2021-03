CDP sostiene crescita e internazionalizzazione di LU-VE

LU-VE

(Teleborsa) -la crescita sostenibile e lo sviluppo internazionale di, società attiva nel settore degli scambiatori di calore, quotata a Piazza Affari, attraverso unAttraverso le risorse messe a disposizione da CDP, il Gruppo proseguirà nell’implementazione di importanticon particolare attenzione allae alla ricerca di soluzioni all’avanguardia eGli investimenti in ambito di ricerca, sviluppo ed innovazione verteranno principalmente sull’. Inoltre, in linea con il piano di efficientamento energetico e crescita sostenibile, una parte del finanziamento sarà dedicato all’installazione di impianti e macchinari per la produzione diper i quali è prevista l'apertura di unLU-VE Group, con un fatturato complessivo di circa 420 milioni di euro pro-forma nel 2019, realizzato per l’80% nei mercati esteri, vanta una ramificata rete internazionale di 16 stabilimenti produttivi in Europa, Russia, Cina, India e Stati Uniti."L’attenzione alla sostenibilità rappresenta fin dalla nostra fondazione, uno dei nostri tratti distintivi", ha affermato Matteo Liberali, Amministratore Delegato e socio di LU-VE, spiegando "stiamo potenziando sempre di più l’impiego nei nostri scambiatori di calore dei fluidi refrigeranti naturali (anidride carbonica, ammoniaca e propano) con zero o bassissimo ODP (Ozone Depletion Potenzial) e GWP (Global Warming Potential)"., Vicedirettore Generale e Chief Business Officer CDP, ha affermato che questa operazione "conferma la volontà di CDP di essere a supporto delle aziende che si distinguono per continui percorsi di crescita sostenibile e per una forte proiezione all’internazionalizzazione".