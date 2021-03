Datalogic brilla a Piazza Affari, mercato prema i conti

Datalogic

Datalogic

FTSE Italia Star

Datalogic

Datalogic

(Teleborsa) - Forte rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 9,12%.A fare da assist al titolo contribuiscono i risultati dell'esercizio 2020 e l'approvazione da parte del CdA del dividendo. L'amministratore delegato del gruppo Datalogic, Valentina Volta, ha sottolineato che "nonostante la pandemia abbia impattato in maniera determinante sul calo del fatturato", la società ha continuato "a investire in ricerca e sviluppo salvaguardando il nostro piano di sviluppo nuovi prodotti e a perseguire la nostra strategia di crescita anche inorganica perfezionando nel mese corrente l’acquisizione di M.D. Micro Detector".A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 18,89 Euro. Primo supporto visto a 17,53. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 16,64.