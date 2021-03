Disney+ ha superato i 100 milioni di abbonati in soli 16 mesi

The Walt Disney Company

(Teleborsa) -, piattaforma di contenuti in streaming di proprietà di, hain tutto il mondo in soli 16 mesi dal suo lancio. Presentata ufficialmente il ??12 novembre 2019 negli Stati Uniti, la piattaforma si è poi diffusa velocemente anche nel resto del mondo e oggi è disponibile in"L'enorme successo di Disney+ ci ha ispirato a essere ancora più ambiziosi e ad aumentare in modo significativo il nostro investimento nello sviluppo di contenuti di alta qualità", ha affermato il. La società, ha aggiunto, "ha fissato un obiettivo di"., che ha attivato il suo servizio in streaming nel 2008 e ha iniziato a produrre contenuti esclusivi nel 2013, ha chiuso il 2020 con 204 milioni di abbonati a livello globale.L'assemblea degli azionisti, nel meeting annuale, hae la società ha inoltre annunciato che il parco divertimentiin California riaprirà a fine aprile e che la sua(Disney Cruise Line) potrebbe riprendere le operazioni entro l'autunno.