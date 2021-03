Exploit contagi Covid nel mondo: superata soglia 2,6 milioni di morti

(Teleborsa) -. Secondo gli ultimi dati della John Hopkins University, i decessi hanno, mentre il bilancio complessivo deisupera idall'inizio della pandemia., che ieri ha registrato un picco assoluto di 1.972 morti ed oltre 70mila contagi. Ma la situaizone è ancora più grave del quadro offerto dai numeri di vittime e contagiati, perché lehanno raggiunto unin 25 dei 27 Stati brasiliani., dove lestanno operandodella capacità e gli ospedali sono pieni. "Il numero dei pazienti sta aumentando quotidianamente, come quello dei morti, costringendoci a prendere misure rigorose, dirette e senza precedenti", ha affermato il Premier palestinese Mohammad Shtayyeh.Situazione tesa in, dove si sono registrati quasi, tutti derivanti dalla diffusione delle- inglese, sudafricana, brasiliana - pari al 4,5% dei casi registrati nel paese da febbraio. L'Istituto nazionale di malattie infettive ha anche avvertito che si rischia l'aumento delle infezioni con conseguente riduzione dell'efficacia dei vaccini attualmente in commercio.Insi sono registrati invecema sono: due rinvenuti a Shanghai e tre nelle province di Henan, Canton e Shaanxi.