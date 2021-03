Ferragamo premiata dal mercato dopo conti 2020: rialzo dell'8%

maison del lusso

Mediobanca

(Teleborsa) - Spicca il volo la, che si attesta a 17,13, con un. Il mercato ha premiato Ferragamo dopo i conti 2020 che, sebbene abbiamo registrato una perdita di 72 milioni di euro, sono stati migliori delle previsioni degli analisti.L'si è attestato a -62 milioni di euro (+150 milioni nel 2019) dopo l'effetto negativo dell'impairment test (senza questo fattore sarebbe stato di -27 milioni). Il consensus Refinitiv era pari a -64 milioni, quello di Bloomberg a -67,3 milioni e quello diSecurities a -80 milioni. Per quanto riguarda il, Bloomberg si aspettava un -87,4 milioni di euro, mentre Mediobanca un risultato negativo superiore ai 100 milioni.Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 17,66 e successiva a quota 18,99. Supporto a 16,33.