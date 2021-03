Finanza sostenibile, entra oggi in vigore il nuovo regolamento europeo SFDR

(Teleborsa) - È entrato oggi in vigore il(Sustainable Finance Disclosure Regulation), che stabilisce norme comuni e potenziate sulla trasparenza in tema di. Banche, assicurazioni, SGR, consulenti e fondi pensione dovranno infatti ora spiegare ai loro clienti come un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance, se si verificasse, potrebbe impattare sul valore dell’investimento.L’obiettivo del regolamento è quello di ampliare e standardizzare le informazioni fornite agli investitori in relazione ai prodotti ESG, permettendo didei prodotti finanziari e consentendo agli investitori diLa creazione di un framework europeo comune per la promozione degli investimenti sostenibili è un passo importante verso l’attuazione degli obiettivi dell’e del Piano d’Azione della Commissione europea per il finanziamento di una crescita sostenibile.Tra le azioni che i soggetti destinatari del nuovo regolamento sono obbligati a compiere ci sono ladella politica sull'integrazione dei rischi di sostenibilità, l'integrazione nell'della spiegazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità di un prodotto finanziario e l'integrazione, nell'informativa precontrattuale e nelle, degli obiettivi di investimento sostenibile.