Juventus

(Teleborsa) - Si muove in profondo rosso la, che è in forte flessione, mostrando unasui valori precedenti, dopo l'uscita dalla Champions League. Il titolo è ai minimi da oltre un mese.Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 0,7918 e successiva 0,7778. Resistenza a 0,8184.La società aveva registrato una perditadi 113,7 milioni di euro nel secondo semestre 2020.