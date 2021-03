Mette il turbo il comparto materie prime dell'Italia (+2,18%)

settore commodities italiano

settore materie prime dell'Area Euro

indice EURO STOXX Basic Resources

listino principale

Tenaris

Intek

(Teleborsa) - Balzo per ilche non si fa distrarre dall'andamento incolore dele riporta una performance del 2,18%.Intanto l'mostra un -0,01%, dopo un inizio di giornata a 233.Nel, modesto recupero sui valori precedenti per, che passa di mano in progresso dello 0,73%.Tra ledi Piazza Affari, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 2,71%.