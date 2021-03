NGEU, via libera del Parlamento europeo a InvestEU

(Teleborsa) - Ilnella giornata di ieri ha approvato in via definitiva, uno dei programmi di investimenti europei che compone il pacchettolanciato da Bruxelles per sostenere la ripresa dei Paesi europei dopo la crisi pandemica. L'accordo provvisorio raggiunto con il Consiglio è stato approvato dal Parlamento con 496 voti favorevoli, 57 contrari e 144 astensioni. Il programma permette di accantonare come garanzia nel bilancio UE 26 miliardi di euro e dovrebbe mobilitare fino ada investire in tutta l'Ue dal 2021 al 2027. InvestEU "promuoverà investimenti strategici, sostenibili e innovativi oltre ad affrontare le difficoltà di liquidità del mercato, le situazioni di investimenti non ottimali e le carenze di investimenti in settori specifici", si legge in una nota del PE.In particolare, InvestEU sosterrà gli investimenti strategici nella fabbricazione die forniture così come la produzione di, di componenti e dispositivi dell'informazione e della comunicazione. Il programma finanzierà anche queiche possono dimostrare il loro impatto positivo ambientale, climatico e sociale. Tutti i progetti finanziati dovranno tener conto del principio del "non arrecare un danno significativo", ovvero non devono influire negativamente sugli obiettivi ambientali e sociali dell'UE.Gli investimenti saranno orientati per circa il 38% a, per il 25% a ricerca, innovazione e digitalizzazione, circa il 26% sarà destinato invece allee l'11% investimenti sociali e competenze. Inoltre 375 milioni di euro serviranno per finanziare il(FEI), che contribuirà all'attuazione del programma InvestEU.Si attende ora solo il via libero definitivo del Consiglio europeo.