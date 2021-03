Prysmian, nel 2020 centrati i target di redditività

Prysmian

(Teleborsa) -chiude il 2020 con ricavi che sono ammontati a 10.016 milioni registrando una variazione organica del -10,3%; escludendo il segmento Projects la variazione organica è del -8,3%, in miglioramento nel quarto trimestre a -4,8%.L’ Ebitda Adjusted si è attestato a 840 milioni di euro, risultato che "conferma la resilienza del Gruppo al contesto di mercato fortemente deteriorato, anche grazie alla adozione di tempestive azioni di contenimento dei costi e al miglioramento del business mix che ha consentito di preservare i margini", spiega la società nella nota dei conti.L’ Ebitda si è attestato a 781 milioni contro i 907 milioni del 2019, mentre ilammonta a 353 milioni rispetto a 569 milioni dell'anno prima.L’di pertinenza degli azionisti della Capogruppo è pari a 178 milioni contro i 292 milioni del precedente esercizio.La "forte generazione di flussi di cassa" ha consentito al Gruppo di accelerare il percorso di ulterioreche ammonta a 1.986 milioni (2.140milioni al 31 dicembre 2020). Tale sensibile riduzione - si legge nella nota - è stata possibile grazie alla generazione di cassa pari a 487 milioni, prima dei pagamenti relativi alle tematiche antitrust.Quanto all', il Gruppo prevede di realizzare nell’esercizio 2021 uncompreso nell’intervallo di 870-940 milioni. Si prevede inoltre undi Gruppo, "dovuto all’effetto traslativo della conversione nella valuta di consolidamento dei risultati delle consociate" per un importo di circa 20-25 milioni. L’ammontare cumulato dell’impatto negativo dei cambi nel biennio 2020 e 2021 (atteso) è stimato in circa 55 milioni.