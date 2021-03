Segno meno per l'indice delle società High Tech italiane (-0,82%), flessione scomposta per Exprivia

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

grande capitalizzazione

STMicroelectronics

small-cap

Exprivia

Fullsix

It Way

(Teleborsa) - Calo per ilche segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell'Ilscivola a quota 112.941,1 di 933,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento fiacco per l'che si mostra in leggero calo sulla chiusura precedente a quota 758, dopo che in principio era 761.Tra le azioni italiane adel comparto tecnologia, andamento annoiato per, che scambia in ribasso dello 0,90%.Tra ledi Milano, a picco, che presenta un pessimo -2,38%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,61%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,52%.