Tesla, miglior seduta in oltre un anno: rialzo del 20%

Tesla Motors

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che ha terminato in, portandosi a 673,6. La società fondata da Elon Musk ha così messo fine a cinque giorni consecutivi in perdita ed è risultata la migliore del Nasdaq (che complessivamente è cresciuto del 4% nella giornata di ieri), mettendo a segno la miglior seduta da febbraio 2020.Tra i motivi che hanno spinto gli investitori ad acquistare a piene mani le azioni della azienda statunitense specializzata nella produzione di auto elettriche ci sono unda parte di un analista di Wall Street, il rally dele un ritorno più generali verso gli acquisti di grandiIl titolo aveva perso oltre il 30% nelle ultime settimane, rispetto ai massimi fatti registrare a metà gennaio. Ladel titolo non è una novità per gli investitori: tra febbraio e marzo 2020 aveva perso il 61%, mentre tra agosto e settembre, sempre dello scorso anno, aveva lasciato sul terreno il 34%. Questi cali sono poi stati seguiti da periodo in grande rialzo.