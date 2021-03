Wall Street positiva, il Nasdaq chiude a +4,03%

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 31.833 punti, mentre, al contrario, l'termina la giornata in aumento dell'1,42%. Ottima la prestazione del(+4,03%); come pure, in netto miglioramento l'(+1,8%).(+3,80%),(+3,41%) e(+1,27%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, i settori(-1,91%) e(-0,86%) sono stati tra i più venduti.Tra i(+4,71%),(+4,06%),(+3,00%) e(+2,81%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,68%.In caduta libera, che affonda del 3,33%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,08 punti percentuali.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,88%.Tra i(+19,64%),(+13,58%),(+8,75%) e(+8,14%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,30%.Seduta drammatica per, che crolla del 4,23%.Sensibili perdite per, in calo del 4,00%.In apnea, che arretra del 3,90%.