Zurich Italia lancia COVER+ per la protezione dai grandi infortuni

Zurich Italia

(Teleborsa) -ha integrato la propria offerta nel ramo danni con, una copertura completa contro glie le loro conseguenze, anche economiche. La nuova soluzione è pensata per offrire assistenza nelle fasi di ricovero, post-ricovero e convalescenza, con una copertura ad hoc che include l’assistenza domiciliare e a distanza con personale qualificato.“COVER+ è una soluzione multirischio completa, semplice e in grado di proteggere individui e famiglie dal rischio di gravi infortuni, sia nella vita privata che in quella professionale e offrire assistenza prima, durante e dopo l’imprevisto – ha commentato, Chief Underwriting Officer di Zurich Italia – Vogliamo garantire una protezione completa con una soluzione personalizzabile e flessibile a seconda delle proprie esigenze e della propria quotidianità.”