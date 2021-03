Almawave, positivo il debutto a Piazza Affari: +7,29%

Almawave

(Teleborsa) - È stato, società italiana attiva nel campo dell'intelligenza artificiale e dell’analisi del linguaggio naturale. Il titolo ha chiuso la prima giornata di negoziazioni sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana arispetto al prezzo di quotazione di 4,25 euro per azione, terminando le contrattazioni a quota 4,56 euro.Nella seduta odierna sono state scambiate sul mercato 901.562 mila azioni, per un controvalore di circa 4,3 milioni di euro. Ladi Almawave è pari a circa"Il buon esito del collocamento e l’accoglienza riservata dai mercati in questa prima giornata di negoziazioni ci rende ancora più orgogliosi del percorso fatto sino ad ora da tutto il team - ha commentato- E confermano quanto il nostro settore, i nostri ambiti di business e in generale il mondo dell’Intelligenza Artificiale, oltre che determinanti per il futuro della società, siano strategici anche per gli investitori".