Atlantia, CdA approva relazione integrata 2020. Una holding per la mobilità sostenibile

Atlantia

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione dia approvato lache include, per la prima volta in un unico documento i risultati finanziari e non finanziari del Gruppo.La crisi pandemica - si sottolinea - ha dimostrato come la gestione delle infrastrutture di trasporto sia vitale per la connessione di persone, merci, comunità e territori e quindi il Consiglio di Amministrazione ha promosso uncon l’obiettivo di creare valore sostenibile per tutti i propri stakeholders. Il Gruppo si pone oggi qualequello di favorire sempre di più unae rispondente ai bisogni di tutti gli stakeholders e accessibile al maggior numero di persone.I risultati 2020, come anticipato, risentono dell’delle concessionarie del Gruppo, in particolar modo il settore aeroportuale con cali attorno al 70%. Ioperativi pari arispetto all'anno precedente, mentrepari a 3.701 milioni di euro è in diminuzioneIl Gruppo Atlantia chiude con una(utile 2019 pari a 136 milioni di euro) anche per effetto di svalutazioni per 282 milioni di euro principalmente derivanti dagli impatti della pandemia sui volumi di traffico. Cash Flow Operativo a 2.268 milioni di euro in riduzione di 2.701 milioni di euro (-54%). Indebitamento finanziario netto pari a 39.238 milioni di euro, in aumento di 2.516 milioni di euro essenzialmente per gli effetti delle acquisizioni di Abertis del gruppo messicano Red de Carreteras de Occidente (RCO) e del gruppo statunitense Elizabeth River Crossings (ERC) per complessivi 4.679 milioni di euro.per l’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio sarà convocata per ilcon la proposta diQuanto alle previsioni per il 2021, assumendo un graduale allentamento delle misure restrittive alla mobilità a partire dai mesi estivi anche in concomitanza con l’avanzamento delle campagne di vaccinazione, si stima unrispetto all’esercizio 2020, più marcato per il comparto autostradale rispetto a quello aeroportuale. In tale ipotesi si possono stimare volumi di traffico autostradale e aeroportuale nell’ordine, rispettivamente, del 10% e del 70% inferiori rispetto al 2019.Conseguentemente si stimano per l’esercizio 2021di Gruppo nell’ordine died un valore dei flussi operatividi euro ed in ogni caso superiori agli investimenti programmati nell’esercizio 2021Rispetto alla performance non finanziaria 2020, il Gruppo Atlantia ha profuso uneconomico e organizzativo importante e continuativo per il, garantendo condizioni di lavoro sicure ai dipendenti e servizi di mobilità sicura a passeggeri e utenti, oltre a iniziative a favore delle comunità tramitedi attrezzature, presidi di protezione e a supporto della continuità dei servizi educativi e della didattica digitale.Nonostante il rilevante impatto sulla performance economico-finanziaria della pandemia, il Gruppo ha mantenuto, con circa 31mila dipendenti al 31 dicembre 2020, di cui il 96% a tempo indeterminato.per effetto dei ridotti consumi energetici dovuti a minori volumi di passeggeri e merci, soprattutto in ambito aeroportuale. Le infrastrutture hanno mantenuto unaper assicurare mobilità in sicurezza dipersone e merci anche durante le fasi acute dell’emergenza sanitaria e durante i blocchi alla mobilità disposti dai vari governi a livello internazionale.Il Consiglio di Amministrazione ha approvato anche il., con obiettivi chiari e ben definiti. Per quanto concerne l'ambiente ed il contrasto alil Gruppo si pone l'obiettivo di, anticipando dunque di 10 anni i termini dell’Accordo di Parigi sul clima. Sul capitolosi pone il target del 90% dei rifiuti generati destinato a processi di riuso/reimpiego. L'utilizzo di territorio per ampliamenti delle infrastrutture esistenti sarà compensato dalla rinaturalizzazione di un'area equivalente di territorio. Previsto ildella quota di. Sul fronte della Governance è previsto almeno il 20% della popolazione femminile in posizioni manageriali ed il 40% di nuove assunzioni in posizioni di elevata professionalità di genere femminile. Sistemi di remunerazione del management connessi a metriche ESG