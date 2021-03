Autogrill chiude 2020 in rosso. Ricavi a picco e outlook riformulato

Autogrill

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2020 con undi euro, a fronte della frenata del traffico autostradale ed aeroportuale, legato alle misure di contenimento del virus Covid-19., pari a 155,3 milioni (849,5 milioni nel 2019) registra une l'EBIT underlying, in rosso per 515,8 milioni (+228,2 milioni nel 2019) del 25%. L'esercizio chiude con una fronte dell'utile di 205,2 milioni del 2019. Posizione finanziaria netta escluse le passività finanziarie da leasing al netto delle relative attivitàfinanziarie pari a 1,1 miliardi a fine dicembre 2020. Liquidità pari a circa 0,6 miliardi al 31 dicembre 2020."L’impegno straordinario intrapreso nel 2020, volto in particolare al miglioramento continuo della produttività e all'efficientamento dei costi, ha posto delle basi solide per il nostro business", ha affermato il Ceo, indicando "i nostri obiettivi strategici rimangono invariati e riteniamo che la nostra crescita strutturale sarà supportata da robuste dinamiche di mercato: nel lungo termine puntiamo a sfruttare appieno tutto il potenziale di Autogrill e tornare a una crescita profittevole e sostenuta, con margini persino superiori al periodo pre-COVID-19".Autogrill hae per il periodo al 2024. Quest'anno, attende ricavi a 2,4-2,8 miliardi ed un cash flow in un range tra circa -120 e circa -70 milioni. Glivedono ricavi a €4,7 miliardi (CAGR 2020-2024 in un range del 20%-25%), EBIT margin underlying pari al 6 % (crescita di 140 punti base rispetto al 2019), Capex pari al 5-5,6% dei ricavi e Free Cash Flow in un range tra 120 e 150milioni.Annunciata anche, ovvero del periodo di temporanea sospensione della verifica dei parametri finanziari dei covenant previsti negli Accordi Bilaterali,e l'ottenimento di un periodo direlativo al. Anche per HMSHost è stato esteso ulteriormente il periodo di “covenant holiday” fino a fine settembre 2022, ulteriormente estendibile al 31 dicembre 2022 laddove vengano soddisfatte specifiche condizioni.