Borsa, Almawave debutta oggi sull'AIM Italia

Almawave

(Teleborsa) -debutta oggi sull'AIM Italia di Borsa Italiana. L'operatore italiano nel campo dell’intelligenza artificiale e dei Big Data, parte del Gruppo AlmavivA, porta a 138 il numero delle società attualmente quotate su AIM Italia, il mercato dedicato alle piccole e medie imprese.In fase di collocamento , di cui 2,7 milioni di euro dalla tranche dell’aumento di capitale riservata all’esercizio dell’opzione greenshoe. Il flottante al momento dell’ammissione è del 26,09% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe e la capitalizzazione è pari a circa 115 milioni di euro.La società è stata assistita da Banca Mediolanum in qualità di Nomad e Financial Advisor, Banca Akros è specialist dell’operazione.In occasione dell’inizio delle negoziazioni, ha commentato: “Almawave è la seconda ammissione da inizio anno su. Siamo certi che Almawave trarrà vantaggio da questa operazione in termini di sviluppo e di maggiore visibilità e che le permetterà di consolidare il proprio posizionamento competitivo per continuare a realizzare ambiziosi progetti di espansione a livello internazionale"."La trasformazione digitale è oggi una delle principali leve di sviluppo per aziende e pubbliche amministrazioni - ha detto-. Su questo fronte è costante l’impegno di Almawave a realizzare soluzioni innovative, capaci di accelerare la digitalizzazione e generare risultati concreti, capaci di tradursi in efficienza, competitività e sostenibilità., capace di consolidare la nostra posizione competitiva, ampliare la presenza sul mercato nazionale ed internazionale, sostenere gli investimenti in competenze, talenti e ricerca.: siamo determinati a coglierle, agendo da protagonisti”.