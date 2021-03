Borse europee prudenti con focus su BCE. Milano corre sola

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche prende largo vantaggio dal Vecchio Continente. Gli investitori guadano alla riunione di oggi della BCE, la seconda riunione di politica monetaria del Consiglio direttivo da inizio anno. Le decisioni verranno comunicate alle 13:45, mentre alle 14:30 la presidente Christine Lagarde terrà la consueta conferenza stampa esplicativa, durante la quale riferirà anche le nuove previsioni economiche.Sul mercato valutario, l'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,29%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,37%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dell'1,07%.Invariato lo, che si posiziona a +98 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,66%.piatta, che tiene la parità, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,27%, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,88% sulsulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dello 0,90%.Buona la performance a Milano dei comparti(+3,96%),(+3,00%) e(+2,92%).Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,44%),(-0,54%) e(-0,52%).Tra idi Milano, in evidenza(+4,62%),(+3,82%),(+3,08%) e(+3,05%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,55%.In caduta libera, che affonda del 2,65%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,82%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,45%.Al Top tra le azioni italiane a(+9,96%),(+6,73%),(+6,15%) e(+4,78%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,39%.scende dell'1,32%.Calo deciso per, che segna un -1,16%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,13%.