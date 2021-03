Contrastata Wall Street dopo ok a stimoli Biden

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata di segni misti per la Borsa di New York, dopo che la Camera dei rappresentanti ha definitivamente approvato il nuovo pacchetto di stimoli all'economia, da 1.900 miliardi di dollari, voluto dall'amministrazione Biden.Ilmostra una plusvalenza dell'1,46%; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 3.899 punti. Poco sotto la parità il(-0,33%); in frazionale progresso l'(+0,55%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+2,63%),(+1,92%) e(+1,64%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+6,28%),(+4,25%),(+3,55%) e(+2,93%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,91%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,67%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,58%.(+5,74%),(+5,74%),(+4,46%) e(+4,29%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,30%.Crolla, con una flessione del 4,56%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,36%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,97%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 725K unità; preced. 745K unità)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 2,7%; preced. 1,7%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,4%; preced. 1,3%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 78 punti; preced. 76,8 punti)16:00: Leading indicator, mensile (preced. 0,5%).