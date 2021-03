ENEA, investimento da 14 milioni di euro per una "Hydrogen Valley" italiana

(Teleborsa) -ha deciso di investire 14 milioni del fondo Mission Innovation per realizzare la primadove sviluppare una filiera nazionale per la produzione, il trasporto, l’accumulo e l’utilizzo di, puntando su ricerca, tecnologie, infrastrutture e servizi innovativi. Il progetto sarà sviluppato in collaborazione con università, istituti di ricerca, associazioni e imprese, con l’obiettivo di favorire lae la“Si tratta di una piattaforma polifunzionale, inclusiva, in cui ci occuperemo di idrogeno a 360 gradi, per accelerare ricerca e innovazione e mettere a disposizione dell’industria infrastrutture hi-tech per arrivare a colmare il gap fra scala di laboratorio e industriale – ha spiega al portale dell'Agenzia, Direttore del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili dell’ENEA e rappresentante ENEA all’interno della European Clean Hydrogen Alliance.Il progetto prevede la realizzazione presso il, alle porte di Roma, di un insieme di infrastrutture hi-tech per la ricerca e la sperimentazione lungo tutta la filiera dell’idrogeno. “Questi sono solo alcuni esempi delle potenzialità di un progetto tutto italiano che darebbe la possibilità alle aziende di produrre innovazione, sperimentando e validando le proprie tecnologie in un ambiente dedicato e con il supporto di personale e laboratori qualificati”, ha aggiunto Graditi.Tra le applicazioni di maggiore interesse che verranno studiate all’interno dell’Hydrogen Valley, c’è anche il, un processo che, attraverso l’elettrolisi, consente di produrre idrogeno dall’energia elettrica generata da fonti rinnovabili. L’idrogeno così prodotto può essere convertito in, o essere immesso nella rete interna del gas naturale. In questo modo è possibile accumulare l’energia prodotta da fonte rinnovabile, svolgere anche una funzione di ‘stabilizzazione’ della rete elettrica e agire come elemento di congiunzione con la rete gas, in previsione del forte incremento di produzione da rinnovabili.