Generali a passo spedito dopo risultato operativo record e super cedola

Generali Assicurazioni

Leone di Trieste

FTSE MIB

(Teleborsa) - Si muove in buon rialzo il titolocon un progresso dell'1,05% confermando l'ottima impostazione della mattinata. A fare da assist al titolo sono i conti dell'esercizio 2020 annunciati stamane prima dell'avvio del mercato che hanno evidenziato un risultato operativo record a 5,2 miliardi e la proposta di una super cedola da 1,47 euro.Il movimento del, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 17,13 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 16,6. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 17,67.