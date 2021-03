Intesa Sanpaolo, prima banca italiana nel Climate Investment Platform

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -è la prima banca italiana a entrare nella(CIP), iniziativa nata dalla partnership tra l’(IRENA), il Programma delleper lo Sviluppo, l’organizzazionee ilper aumentare i finanziamenti dedicati alla transizione energetica e consentire a ogni Paese di raggiungere obiettivi climatici ambiziosi.L’adesione è stata siglata nella sede di IRENA addal Direttore Generale dell’Agenzia, Francesco La Camera, e da Christophe Hamonet, Responsabile della Filiale Hub Intesa Sanpaolo di Dubai, che coordina le attività della rete internazionale nel Medio Oriente e in Africa della Divisione IMI Corporate & Investment Banking diretta da Mauro Micillo. Attraverso CIP, IRENA lavora per riunire istituzioni finanziarie pubbliche e private per supportare la realizzazione di progetti diin tutto il mondo, in particolare nei Paesi in via di sviluppo. In qualità di principale organizzazione intergovernativa per la, l’Agenzia lavora con 163 stati membri, inclusa l'Unione Europea, per sostenere un futuro energetico sostenibile."Intesa Sanpaolo – si legge nella nota dell'Istituto di credito – metterà a disposizione di CIP e dei Paesi e degli enti aderenti l’esperienza maturata a livello internazionale nelper la realizzazione di grandi impianti per la produzione di energia pulita, oltre alla propria rete di relazioni nei maggiori mercati di capitali e all’assistenza necessaria per rendere bancabili i progetti che rispettano i più alti criteri".“Per IRENA e i suoi partner la piattaforma CIP è un’iniziativa prioritaria, perché consente di rispondere collettivamente alle esigenze dei Paesi membri in una fase cruciale degli interventi in campo energetico – ha dichiarato, Direttore Generale di IRENA. “Accogliamo con favore la stretta collaborazione con società del settore privato come Intesa Sanpaolo che condividono una visione globale per un sistema energetico a basse emissioni di carbonio e per una crescita inclusiva e sostenibile”. “Intesa Sanpaolo è una delle banche più sostenibili al mondo ed è inclusa nei principali indici internazionali di sostenibilità” – ha aggiunto, Chief of IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo. “Tutto il Gruppo è impegnato nel supportare la produzione di energia da fonti rinnovabili, in linea con il proprio impegno per la sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale, capisaldi del nostro Piano di Impresa. La collaborazione con IRENA e l’accesso alla piattaforma CIP ci daranno modo di ampliare i nostri interventi a sostegno della transizione verso l’energia pulita in numerosi Paesi in forte crescita, soprattutto in Africa”.