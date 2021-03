Male il comparto materie prime dell'Italia (-1,85%), netto calo registrato da Intek Group

settore commodities italiano

settore materie prime dell'Area Euro

FTSE Italia Basic Resources

indice EURO STOXX Basic Resources

Ftse SmallCap

Intek Group

(Teleborsa) - Rosso per il, che si discosta dal buon andamento delIlha chiuso a quota 19.550,9 in ribasso dell'1,85%, rispetto alla chiusura precedente. In salita invece l'che avanza a 233, dopo che in principio di giornata era a 231.Tra le azioni del, aggressivo ribasso per, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 2,16%.