PNRR, CNEL: il 18 marzo presentazione del position paper curato da Euricse

(Teleborsa) - Giovedì 18 marzo a Roma nel corso di unnella sede delverrò presentato ilcurato da Euricse, centro di ricerca internazionale sull’impresa cooperativa e sociale, su “otto proposte per un piano di azione improntato alla sostenibilità sociale e ambientale in grado di promuovere la crescita delle organizzazioni dell'economia sociale e di rilanciare l'Italia”.Aprirà i lavori, presidente CNEL. A seguire, dopo la presentazione del documento scientifico di Euricse, a cura del segretario generale Gianluca Salvatori, si svolgerà una tavola rotonda moderata da Marco Girardo, caporedattore “Economia” di Avvenire e responsabile progetto editoriale “L’economia civile”, a cui parteciperanno Cristina De Luca, vicepresidente Fondazione Italia Sociale; Gian Paolo Gualaccini, consigliere CNEL, capodelegazione Terzo Settore - Non Profit; Mauro Lusetti, presidente Alleanza delle cooperative italiane; Felice Scalvini, presidente Assifero.Concluderà, viceministro dell’Economia e Finanze. L'evento sarò disponibile in diretta streaming sul sito CNEL e sul suo canale YouTube.