Positiva Tokyo insieme al resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta positiva per le principali borse asiatiche all'indomani dell'ok definitivo della Camera USA al pacchetto di stimoli voluto dall'amministrazione Biden. Gli investitori sono ottimisti per una ripresa globale con l'avanzare della campagna vaccinale.Il listino dimostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,6%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, balzo di, che archivia la giornata in rialzo dell'1,54%.Positivo(+0,89%); come pure, su di giri(+1,87%).Chiusa per festività la piazza dimentreprosegue senza direzione (+0,08%).Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,35%.Giornata piatta per l', che mostra un esiguo -0,1%. Seduta fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,04%.Il rendimento dell'tratta allo 0,10%, mentre il rendimento delè pari al 3,24%.