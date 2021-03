Ryanair lancia C-19 Travel Wallet

Ryanair

(Teleborsa) -ha lanciato oggi un, disponibile solo sull’app di Ryanair. Il C-19 Travel Walletcome i risultati dei test PCR, i moduli di localizzazione dei passeggeri e i certificati di vaccino in un’unica app, sostituendo la stampa dei documenti. I consumatori possono ora caricare il loro test PCR negativo, il certificato di vaccinazione contro il Covid-19 e altri documenti relativi al CovidRyanair si dice fiduciosa che il lancio del programma di vaccinazione dell'UE vedrà la rimozione delle attuali restrizioni di viaggio nell'UE in tempo per le vacanze, quantunque consapevole che alcuni Paesi dell'UE potrebbero richiedere documenti di viaggio aggiuntivi. Per questo motivo, il nuovo C-19 Travel Wallet di Ryanair garantisce che i passeggeri abbiano tutti i documenti di viaggio legati al Covid-19 salvati in un’unica app, per poter essere presentati negli aeroporti.