SACE, Latini all'inaugurazione della nuova sede CDP a Bari: presenti sul territorio da 11 anni

(Teleborsa) - "Comesiamo ormai presenti ada 11 anni con un nostro ufficio che nel tempo ha saputo intrecciare solide relazioni con il territorio, in particolare con la Regione e Confindustria”. Così l’Amministratore Delegato di SACE, intervenendo all’inaugurazione dellaa Bari. “In Puglia, dove siamo al fianco di oltre 700 imprese, abbiamo mobilitato circa 400 milioni di euro di risorse, destinate a sostenere le attività di export e internazionalizzazione e la liquidità delle aziende colpite dall’emergenza Covid-19”, ha aggiunto.Latini ha ricordato che la Regione è ladel mezzogiorno con circanel 2019. "Numeri che dimostrano una buona propensione all’export, ma che confermano anche il grande potenziale ancora inespresso di molte aziende locali. Dopo lo shock, inevitabile, del 2020, crediamo che il 2021 sarà un anno di ripresa, trainata da quei settori di eccellenza del- l’Agroalimentare, la Meccatronica, l’Arredo&Design e il distretto dell’Aerospazio - che qui in Puglia contano su tantissimi testimonial di successo, con molti dei quali lavoriamo da tempo”, ha spiegato.“Bisogna lavorare – ha sottolineato Latini - anche per migliorare la competitività del nostro, intervenendo negli ambiti in cui l’Italia deve recuperare di più rispetto agli altri Paesi e deve investire per dare nuovo slancio all’economia. Saranno centrali, quindi, gli investimenti in, non solo fisiche ma anche. E servirà anche un approccio trasversale all’insegna della sostenibilità, leva ormai imprescindibile per una crescita di medio e lungo periodo”. “E noi – ha concluso – siamo naturalmente pronti a fare la nostra parte insieme ai nostri partner sul territorio. Al fianco sia delle grandi aziende sia delle piccole e medie imprese che sono alla base del Made in Italy e dell’. Un impegno che è parte di uno sforzo collettivo e di sistema che ci vede tutti orientati, istituzioni, finanza e imprese, in un gioco di squadra diretto a un unico obiettivo: quello della ripartenza del nostro Paese”.