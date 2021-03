Scuola, dossier Legambiente: troppi edifici non in sicurezza

(Teleborsa) -purtroppo, non fa rima conA fare il punto sullopiuttosto precario dell’edilizia scolastica, il XX Rapporto Ecosistema Scuola di Legambiente stando al qualedi undispone del certificato di agibilità (42,1%) e di(47,6%).Non solo: ricade in1 e 2 il 43% delle scuole, di cui solo poco più delè costruito con la tecnica antisismica; più dell'87% degli edifici è sotto la classe energetica C. Non è stato ancora bonificato l'amianto in 145 edifici (soprattutto al Nord) di quelli oggetto d'indagine, frequentati ogni giorno da 28.500 studenti. Non va meglio guardando aglidi cui è dotato solo la metà delle scuole, mentre il 55% circa dispone diUn report più di ombre che di luci, diffuso in un momento cruciale, quando cioè si stanno pianificando gli investimenti delle risorse delper l'edilizia scolastica previsti, un tesoretto che non bisogna disperdere. "che rischiano, tuttavia, di non portare ai risultati auspicati, e necessari, se non verranno affrontate, sottolinea l’indagine.