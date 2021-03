TIM in vetta al FTSE MIB, approfitta del report di Bank of America

Telecom Italia

(Teleborsa) - Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,63%.Il titolo prosegue la via dei rialzi imboccata la vigilia. Sempre ieri gli analisti di Bank of America hanno rivisto al rialzo il target price portandolo a 0,92 euro dagli 0,85 della precedente indicazione. Confermato il giudizio "buy".L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dellapiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 0,4422 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,423. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 0,4614.