AdR, impatto Covid su Risultati 2020. Focus su costi e garanzia sicurezza

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, che risente del pesante impatto della pandemia di Covid-19, con unarispetto al 2019 ednei due scali di Fiumicino e Ciampino."Il 2020 è stato l’anno più difficile della nostra storia: il COVID-19 ha imposto una rapida revisione delle priorità strategiche", ha affermato l'Amministratore delegato, ricordando che ADR si è impegnata a "garantire la massima sicurezza sanitaria dei passeggeri e del personale aeroportuale, oltre ad assicurare tempestivamente al Gruppo le necessarie condizioni di stabilità finanziaria". IL manager conferma però la mission che punta su qualità e sicurezza dei servizi offerti, innovazione e sostenibilità ambientale e socialeIn particolare, dopo i valori minimi registrati nei mesi di aprile e maggio 2020, il segmentoha mostrato unchiudendo con una variazione del -67,5% rispetto al 2019;vece ilin diminuzione del -77,1%, e il, in diminuzione del -84,2% (di cui -86% relativo alle tratte di lungo raggio).consolidati si sonodi euro. Le attività aeronautiche, direttamente correlate all’andamento del traffico, hanno subito una flessione del 74,6%, mentre il complesso delle altre attività ha fatto registrare una riduzione del 66,5%.Sin dal mese di marzo,su gli scali di Fiumicino e Ciampino, ma ha attivato unpiano di contenimento dei costi con(più di 100 milioni di euro) rispetto al 2019. Fra le misure la chiusura deiTerminal e delle aree di imbarco non pienamente utilizzate e ladelle attività operative, l’utilizzo degli ammortizzatori sociali a sostegno dei dipendenti e l’attivazione di un piano di incentivazione all’esodo volontario destinato alle fasce di età più prossime alla pensione, l’azzeramento dei bonus variabili e delle assunzioni, oltre ad una rinegoziazione delle condizioni contrattuali con i principali fornitori del Gruppo.Grazie a queste iniziative(25,6 milioni di euro), anche se mostra una diminuzione di 568,4 milioni di euro rispetto al 2019.nvece èdi euro. L’esercizio chiude con unarispetto ad un utile di 245,2 milioni di euro registrato nel 2019.Glammontano a, in riduzione del 41% rispetto al 2019. Nell’anno sono stati pienamente implementati gli investimenti programmati in, mentre sono stati coerentementein corso in vista della prevedibile evoluzione del traffico nel breve termine.Per preservare la liquidità, si è deciso dii nel corso del 2020, riportando a nuovo l’utile del 2019 pari a 245,2 milioni di euro. Nel corso dell’anno sono stateper complessivisia sul mercato obbligazionario che bancario, che portano al 31/12/2020 la liquidità del Gruppo a 1.097 milioni di euro. Da segnalare in particolare il "green bond" che ha avuto un grande successo con una domanda superiore di 12 volte l'offerta. Tutti i financial covenants contenuti nei contratti di finanziamento bancari vigenti sono stati oggetto di specifici waiver che, grazie all’approvazione da parte delle banche interessate, ne hanno sterilizzato gli effetti per tutto il 2021.