Autogrill in pesante ribasso dopo conti 2020

Autogrill

(Teleborsa) -, che si attesta a 6,36, con un, dopo i conti 2020 negativi presentati ieri sera a mercato chiuso. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 6,115 e successiva a 5,87. Resistenza a 6,52.La società ha chiuso l'esercizio 2020 con unaa circa 2 miliardi di euro e un risultato netto ina fronte dell'utile di 205,2 milioni del 2019.Autogrill hae per il periodo al 2024. Quest'anno, attende ricavi a 2,4-2,8 miliardi ed un cash flow in un range tra circa -120 e circa -70 milioni.