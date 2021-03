Draghi a Fiumicino, "stretta necessaria ma azione Governo a sostegno famiglie e imprese"

(Teleborsa) - "A più di undall'inizio dell'emergenza purtroppo: nell'ultima settimana più dicontro ledella settimana precedente, un incremento di ricoverati quasi diQuesti numeri impongono massima cautela" per "limitare il numero di morti e impedire la saturazione delle strutture sanitarie". Lo ha detto il Premierdurante il punto stampa nel corso della visita al centro vaccinale di Fiumicino. "La mia prima visita in un sito vaccinale - ha aggiunto - è stata una visitaQuesti ragazzi che lavorano come volontari o in forma permanente hanno reso questo che è unentrando qui si capisce che ne usciremo".Poi un messaggio agli italiani che "ho ringraziato per la loroSono consapevole che ledi oggi avranno conseguenzeSono necessarie per evitare unche renderebbe inevitabili provvedimenti ancora più stringenti. Ma, a queste misure, si accompagna l'azione di governo a sostegno di famiglie e imprese e l'accelerazione della campagna vaccinale, che sola dà speranza di uscita dalla pandemia"."Lepreviste nel decreto legge" Sostegni "sonocoprono una platea più ampia e arriveranno rapidamente. Tra i provvedimenti più significativi, c'è il prolungamento della, un più ampio finanziamento degli strumenti di contrasto alla povertà, per sostenere i "nuovi poveri", coloro che sono diventati maggioranza nelle file della Caritas. Agli autonomi e alle partite IVA che hanno patito perdite di fatturato riconosceremo, senza criteri settoriali", ha chiarito il Presidente del Consiglio che ha precisato che "i 32 miliardi saranno impegnati nel decreto Sostegni "in occasione della presentazione del Documento di Economia e Finanza, un nuovo scostamento di bilancio".L'obiettivo del Governo èconcretamente le famiglie. "Per venire incontro alle loro esigenze abbiamo deciso, già nel decreto legge di oggi, di garantire ilPer chi svolge attività che non consentono lo smart working, sarà riconosciutoCapitolo - delicatissimo -"ad oggi, sottolinea Draghi, si vedono già i. Solo nei primi undici giorni difatte fino all'inizio di questo mese: è il doppio della media dei due mesi precedenti. Il ritmo giornaliero attuale è di circL'obiettivo è triplicarlo presto. Abbiamo già ricevuto 7,9 milioni di dosi, ma contiamo su una forte accelerazione nelle prossime settimane, anche a seguito della recente approvazione del"L'Italia ha scelto di cominciare la suaAbbiamo proceduto a vaccinare nelle Rsa, dove vivono i nostri concittadini più fragili. Infine, abbiamo dato priorità agli ultra-ottantenni, insieme a chi opera nella scuola, nell'università e nel soccorso pubblico. Mentre completeremo la vaccinazione di. A tutti, chiedo di aspettare il proprio turno, come ha fatto in maniera esemplare il Presidente della Repubblica. È un modo dha proseguito sottolineando che l'obiettivo, "in accordo con il ministro della Salute,l capo della Protezione Civile,e il Commissario straordinario all'emergenza, Generale, è quello di utilizzare tutti gli spazi utili disponibili per le vaccinazioni. Ci si potrà vaccinarecome questo di Fiumicino. In Italia sono già operativPoi, una buona notizia. "Di oggi è la cContinueremo a sviluppare la capacità produttiva di vaccini in Italia", ha detto il Premier che ha aggiunto: "L'Unione europea ha preso deglie ci aspettiamo che vengano rispettati. In queste settimane abbiamo preso decisioni forti nei confronti delle aziende in ritardo con le consegne. Seguiteremo a farlo, per difendere la salute degli italiani".Inevitabile un passaggio sul ""Nella giornata di ieri l'Agenzia Italiana del Farmaco ha bloccato un lotto di vaccini AstraZeneca, dopo la segnalazione di alcuni gravi eventi avversi. È unain linea con quanto fatto in altri Paesi europei, e che dimostra l'efficacia dei sistemi di farmacovigilanza. Il parere dell'Aifa, condiviso dagli scienziati, è che non ci sia alcuna prova che questi eventi siano legati allaha rimarcato sottolineando che "L''Ema sta esaminando i casi sospetti, ma ha anche consigliato di proseguire col suo utilizzo", spiega.Infine, unpur consapevole delle difficoltà: "Questo Governo - ha concluso Draghi - vi accompagnerà con la stessa