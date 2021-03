Eurozona, produzione industriale in ripresa a gennaio. Battute stime analisti

(Teleborsa) - Si rafforza la produzione industriale dell'Eurozona a gennaio. Secondo quanto riportato dall'Istituto di Statistica dell'Unione Europea (Eurostat), l'output ha registrato undopo il -0,1% di dicembre (rivisto da -1,6%). Il dato è migliore delle attese del mercato che aveva stimato una crescita dello 0,2%.Sula produzione ha registrato un, meglio delle attese (-2,4%), dopo il -0,2% del mese precedente (rivisto da -0,8%).L'industria, in questo modo, si conferma come un, che continuano ad accusare dinamiche di contrazione, specialmente in questi segmenti maggiormente esposti alle misure restrittive, come ristorazione e turismo.Se si considera l', il dato di gennaio è stato in aumento dello 0,7% su base mensile e dello 0,3% su base annuale.Tra gli Stati membri per i quali i dati erano disponibili, sottolinea l'Eurostat, glisu base mensile si sono stati registrati in Lussemburgo (+3,8%), Grecia e Francia (entrambi +3,4%) e Belgio (+3,1%). Le diminuzioni maggiori sono state osservate in Estonia e Lettonia (entrambe -1,5%), Portogallo (-1,3%) e Spagna (-0,7%).