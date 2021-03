Future USA, contrastati in attesa di Wall Street

(Teleborsa) - I future sugli indici a stelle e strisce si muovono con segni misti, anticipando una partenza debole per la borsa di Wall Street, tra meno di mezz'ora, all'indomani di nuovi record sulla scia della ratifica in legge del nuovo maxi pacchetto di stimoli all'economia USA voluto dall'amministrazione Biden., con il tasso decennale che negli scambi dell'after hours si riporta sopra la soglia dell'1,6%, con gli addetti ai lavori perplessi su portata e tempistica del programma di aiuti, ma soprattutto preoccupati che rischi di surriscaldare l'economia degli States e dunque di accelerare in modo troppo veloce l'inflazione..Il contratto sul Dow Jones è in lieve aumento dello 0,11% a 32.516 punti, quello sullo S&P 500 cede lo 0,40% a 3.921 punti, mentre il Nasdaq è in calo dell'1,60% a 13.840 punti.Sul fronte macroeconomico, i prezzi alla produzione in febbraio, negli Stati Uniti, sono saliti in linea con le attese dagli analisti. Atteso dopo la partenza di Wall Street il dato sulla fiducia dei consumatori elaborato dall'Università del Michigan.