L'indice delle società High Tech italiane si muove verso il basso (-1,83%), giornata in discesa per Reply

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

grande capitalizzazione

STMicroelectronics

Be Shaping the Future

Esprinet

It Way

(Teleborsa) - Andamento depresso per il. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'Ilha aperto la giornata a quota 114.482,1 perdendo -2.120,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'che scivola a quota 757, dopo un avvio di sessione a 768.Tra le azioni italiane adell'indice tecnologia, ribasso per, che presenta una flessione dell'1,78%.Tra ledi Piazza Affari, a picco, che presenta un pessimo -2,9%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,35%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,27%.