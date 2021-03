Mediocredito, via libera Bankitalia a gruppo con Popolare Bari e CR Orvieto

(Teleborsa) - Banca d’Italia ha dato il via libera alla creazione delcomposto da Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale (partecipato al 100% da Invitalia) in qualità di capogruppo, e dalle controllate, ufficializzandone l’iscrizione nell’apposito albo.L'istituto bancario sarà attivo nel promuovere e incentivare la collaborazione e le, abilitare gli investimenti evolutivi e collegare le comunità del Mezzogiorno mediante partnership pubblico-privato, si legge in una nota."La nascita del Gruppo Bancario arriva a conclusione di un- ha dichiarato- Si tratta di un altro passo fondamentale nel consolidamento della nostra azione a sostegno delle famiglie e delle imprese, con un focus ancora più forte sulle PMI del Mezzogiorno"."Grazie alla nuova catena di controllo, la banca potrà finalmente porsi come motore di un nuovo sviluppo del territorio, capace di valorizzare le sue risorse ed essere parte attiva del progresso - ha commentato- Il nostro obiettivo non è solo il, ma anche quello del tessuto economico e sociale del Paese".