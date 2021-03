Piazza Affari piatta. Europa in calo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Anche sul mercato statunitense si osserva un andamento in frazionale ribasso. Tra gli investitori crescono i timori legati all'inflazione ed ai rendimenti obbligazionari, in particolare quello dei titoli di Stato USA a 10 anni che ha raggiunto la soglia dell'1,60%.Sul mercato valutario, lieve calo dell', che scende a quota 1,195. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,30%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,05%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +93 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,63%.deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,36%, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,21%. Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 24.113 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 26.245 punti.In luce sul listino milanese i comparti(+0,89%),(+0,82%) e(+0,71%).Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,44%),(-2,14%) e(-2,06%).di Milano, troviamo(+3,26%),(+1,38%),(+1,32%) e(+1,15%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,26%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,03%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,00%.In caduta libera, che affonda del 2,01%.del FTSE MidCap,(+15,36%),(+8,24%),(+7,22%) e(+5,86%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,54%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,25 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,24%.Sensibili perdite per, in calo del 3,15%.