SICIT, utile 2020 a 14,6 milioni (+16%). Dividendo di 0,55 euro

SICIT

(Teleborsa) -, società attiva nel campo della circular economy e quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, ha chiuso il 2020 conrispetto ai 56,7 milioni del 2019. L'EBITDA consolidato adjusted è pari a 24,1 milioni e pari al 38,1% dei ricavi. Ilconsolidato adjusted è dirispetto ai 12,6 milioni del precedente esercizio."La crescita a doppia cifra di ricavi, EBITDA e utile netto, in un anno caratterizzato dalla pandemia mondiale, ci rende estremamente orgogliosi", ha commentatodi SICIT Group. "Nel 2020 siamo riusciti a registrare risultati straordinari e passare sul MTA (segmento STAR), proseguendo l’importante piano d’investimenti, facendo passi avanti verso la costruzione del primo impianto produttivo in Cina e rafforzando l’impegno a favore della sostenibilità", ha aggiunto.Il consiglio di amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea unLaconsolidata ammonta al 31 dicembre 2020 a(29,3 milioni al 31 dicembre 2019). I flussi di cassa operativi, nell’esercizio 2020, sono stati positivi per 22,7 milioni di euro prima del pagamento di investimenti netti per 13,8 milioni, di costi non ricorrenti per 2,1 milioni e di imposte sul reddito per 5,2 milioni. SICIT ha inoltre distribuito dividendi per circa 8,8 milioni di euro e acquistato azioni proprie per un controvalore complessivo di circa 1,6 milioni di euro.