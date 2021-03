Tendercapital, Zani: "Moratoria su dazi Usa e piano Biden rilanceranno il PIL dell’Italia"

(Teleborsa) - "La moratoria di 4 mesi sui dazi Usa approvata dallae dal, unita al pacchetto di investimenti pari aappena varato dal Congresso americano, saranno da traino per la ripresa del PIL sia nell'Eurozona che in Italia". È quanto affermaplayer internazionale indipendente attivo nel settore dell'asset management."Lo– prosegue Zani – ha di fatto già creato un'accelerazione della domanda interna americana dei prodotti made in Italy e ha generato fiducia sui mercati. Se a questa iniziativa si somma l'iniezione di liquidità che arriverà dal piano di investimenti firmati Joe Biden, nel breve periodo si vedrà anche un miglioramento del PIL italiano come già osservato dall'. I dati, infatti, fotografano come glimentre nell'. Una boccata di ossigeno e di fiducia se si confrontano i dati attuali con quelli di dicembre, il che induce a una valutazione prudenziale di cauto ottimismo".Dal confronto – per Zani – "emerge come la politica economica di Biden sia linfa per i mercati e per le borse mondiali. Se a trarne i benefici maggiori saranno Francia e Inghilterra, – sottolinea il presidente di Tendercapital – un ruolo di prim'ordine lo svolgerà l'Italia, grazie anche a quello che gli analisti chiamanoIn tal senso, si prevedono insieme agli investimenti Usa, performance positive che riguardano unacon l'Italia che farebbe meglio dell'Eurozona, superando anche la Germania di oltre 1 punto percentuale e che ci collocherebbe, di fatto, fra i Paesi più virtuosi e affidabili".