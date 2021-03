Tonica Wall Street. Il Nasdaq chiude a +2,52%

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,58%, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per l', che termina la giornata in aumento dell'1,04% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.Su di giri il(+2,36%); con analoga direzione, positivo l'(+1,09%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+2,12%),(+1,76%) e(+1,56%).Al top tra i(+2,77%),(+2,56%),(+2,03%) e(+1,98%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,68%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,01%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,79%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,66%.Tra idel Nasdaq 100,(+8,26%),(+6,78%),(+6,76%) e(+6,19%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,32%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,28%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,77%.