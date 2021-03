Veicoli commerciali, UNRAE: a febbraio torna il segno positivo grazie agli incentivi (+10%)

(Teleborsa) - Il mercato deiintorna al segno positivo con un solido +10% grazie ai 16.020 veicoli immatricolati rispetto ai 14.568 del febbraio 2020. Secondo le stime delil bimestre si mantiene in linea con lo stesso periodo di un anno fa (+0,4% con 27.930 veicoli immatricolati).“Oltre al confronto con un febbraio 2020 già in contrazione per la stagnazione economica e i primi effetti della pandemia, i risultati del mese appena concluso beneficiano anche degli acquisti effettuati con incentivo, grazie al Fondo introdotto dalla Legge di Bilancio, che è andato esaurito nel giro di pochissimi giorni”, così, Presidente dell’UNRAE, l’Associazione delle Case automobilistiche estere, commenta i dati del mercato.“Considerata la pluriennaledella circolazione nelle nostre città di un parco molto anziano, composto per quasi la metà da veicoli commerciali con più di 15 anni – ha aggiunto Crisci – continuiamo a ribadire l’assoluta urgenza di un rifinanziamento del Fondo per accelerare un processo diche altrimenti impiegherebbe 25 anni per sostituire interamente il circolante, con impatti pericolosi su sicurezza e salute dei cittadini, oltre ai danni economici per l’Erario”.“Il 2020, con un calo del 15% e 160.000, ci ha riportato indietro di 5 anni - ha concluso il presidente UNRAE – Gligovernativi, e un loro rifinanziamento in ottica più strutturale, avranno un ruolo determinante per la ripresa del comparto”.L’analisi delladeldi gennaio (con dati ancora suscettibili di leggeri aggiustamenti nei prossimi due mesi, a causa dei ritardi di immatricolazione), mostra un recupero dei canali che maggiormente hanno sofferto nel 2020, in uno scenario di contrazione complessiva del mercato del 10,7%. I privati perdono il 16,3% con una quota che scende di 1,4 punti al 21,9% del totale, le autoimmatricolazioni con un +3,7% in volume salgono al 6,4% di quota. Il, con un calo in linea con il mercato, si mantiene stabile intorno al 23% di quota, il breve termine cresce di oltre due punti, al 5,6% del totale mercato. La contrazione di 1,4 punti di quota porta le società al 43,3% di share.Sotto il profilo delle, l’anno apre con un recupero di, rispettivamente al 3,8% di quota (+0,6 p.p.) e al 2% (+1 p.p.), mentre prosegue la contrazione del, che scende di quasi due punti all’87,7% di rappresentatività. Ilin gennaio dimezza i volumi immatricolati, fermandosi all’1,9% di quota, mentre prosegue la rapida ascesa dei veicoli ibridi che passano dal 2,5% di un anno fa al 3,9% attuale. I veicoli BEV in gennaio rappresentano lo 0,6% del totale (+0,2 p.p.).In gennaio scende dello 0,8% ladei veicoli con ptt fino a 3,5t, calcolata con il nuovo ciclo WLTP, con 194,4 g/km rispetto ai 195,9 dello stesso mese 2020.