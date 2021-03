Borse europee toniche, Piazza Affari maglia rosa

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

automotive

sanitario

tecnologia

Terna

Stellantis

DiaSorin

Leonardo

Tenaris

Nexi

Webuild

Maire Tecnimont

Falck Renewables

Saras

B.F

De' Longhi

Tod's

Cattolica Assicurazioni

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Le Borse sono spinte dai dati positivi arrivati dalla Cina , dovesono salite più del previsto, e guadano con interesse ad alcuni appuntamenti che interessano i banchieri centrali.Gli investitori hanno gli occhi puntati sull'a cui parteciperanno la presidente della BCE, Christine Lagarde, e Fabio Panetta, ma soprattutto sulla riunione del Federal Open Market Committee (principale organismo dellastatunitense), in programma domani e dopodomani.Lieve calo dell', che scende a quota 1,192. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,09%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 65,74 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +92 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,60%.resta vicino alla parità(+0,16%), piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,32%, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,32%.A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,85%, a 24.319 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dello 0,78% rispetto alla chiusura precedente.Leggermente positivo il(+0,7%); sulla stessa tendenza, in denaro il(+0,93%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+2,11%),(+1,49%) e(+1,40%).di Milano, troviamo(+4,52%),(+3,02%),(+2,15%) e(+2,07%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,17%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,66%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,27%, spinto dai piani di integrazione con Astaldi ),(+3,62%),(+3,06%) e(+3,00%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,01%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,73%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,46%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,15%.