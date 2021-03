ENEA, domani conferenza stampa online per l'iniziativa "The Italian Innovation" con MAECI

(Teleborsa) - Si terrà domani (martedì 16 marzo, ndr) dalle ore 15 alle ore 16 unaa cui prenderanno parte il ministro degli Affari Esterie i presidenti e rappresentanti di ASI, CNR, ENEA, INAF, INFN e OCS per la presentazione dei video della campagna"L’obiettivo dell’iniziativa – si legge in una nota di– è di dare visibilità internazionale alle capacità e alle potenzialità dell’Italia, promuovendo l’immagine di un Paese competitivo e all'avanguardia nel rispondere alle sfide del futuro in settori ad alto tasso di innovazione come spazio, astrofisica, agroalimentare, ambiente, economia circolare, tecnologie marine e applicate alla medicina e ai beni culturali".In particolare, il presidente ENEA"si soffermerà sull’eccellenza delle imprese italiane nel settore della fusione, la nuova frontiera della ricerca per produrre energia sicura e sostenibile con lo stesso meccanismo che alimenta il Sole e le stelle".