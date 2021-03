IGD SIIQ, nel 2020 perdita netta da 74,3 milioni di euro

IGD - Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ

(Teleborsa) -, società attiva nella proprietà e gestione di centri commerciali e quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, ha chiuso il 2020 una, rispetto all'utile netto di 12,6 milioni di euro del 2019.Gli, sottolinea la società, ammontano a circa 18,5 milioni di euro: si tratta in particolare di minori ricavi, di maggiori costi diretti, e di locazioni passive leasehold inferiori a quelle del 2019. L’della gestione caratteristica nel 2020 ha subito una contrazione di 25,8 milioni di euro, nell’ordine del 20,6%, attestandosi a 99,4 milioni di euro. A determinare tale risultato hanno contribuito principalmente la riduzione di 27,1 milioni di euro dei ricavi da attività locativa netti.L’EBITDA Margin del core business è risultato perciò pari al 65,4%. In base alle valutazioni deiperiti indipendenti, a fine 2020 ildel gruppo IGD, inclusa la componente di leasehold, ha subito una diminuzione del 5,22%, essendosi attestato a 2.309,01 milioni di euro rispetto ai 2.436,21 milioni di euro di fine 2019.Nel, IGD agirà "per mantenere un solido profilo finanziario, che permetta il mantenimento dei rating sul debito in area investment grade: un obiettivo che richiede di portare il rapporto Loan-to-Value il più rapidamente possibile al livello del 45% o inferiore". Per fare ciò, a cavallo tra il primo e il secondo semestre la societàper ricavare circa 185 milioni di euro.Nel documento di bilancio, IGD SIIQ ha sottolineato che "laper l’esercizio 2020 rimarrà un fatto del tutto isolato, legato alla eccezionalità del contesto della crisi originata dalla pandemia".